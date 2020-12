Tres testimonios por los estatutos de la verdad

by Juan Miranda

Truth Act: accesos a la realidad en plural

Uno de los foros comunitarios sobre las detenciones de ICE se llevó a cabo el martes 15 de diciembre por videollamada. Más adelante escribo un pequeño resumen de los testimonios multilingües que se pudieron compartir.

Carlos presenta en inglés y en castellano. Charles, es la primera persona que habla. Se introduce con un pedido de conciencia, señalando que vivimos en tierra robada. Canta una canción en una lengua que entiendo, la música, y en otra que no distingo las palabras, pero se puede sentir fuerza en la entonación. Charles fue liberado de un centro de detención de ICE después de once meses. Habla de su familia, dice que no imagina a una madre o a un padre viviendo separada o separado de sus hijas o de sus hijos, de su familia, de su comunidad. Cuenta sobre los impedimentos que tiene a la hora de tratar de conseguir empleo, restricciones innecesarias que causan estrés en la comunidad y en el núcleo de cualquier familia.

Carlos expone que estuvo hacinado con cuatrocientas personas en un establecimiento privado para cincuenta y dos, que es lo que pasó hasta que un juez sentenció una cuota máxima permitida para ese espacio. Menciona que mientras haya más personas encarceladas en instituciones privadas y más dinero se ganen las compañías carcelarias, siempre va a haber personas encarceladas. Charles habla perfecto inglés y pide que las comunidades no dejen que prime el acceso a políticas identitarias del estado por encima del bienestar de la comunidad y de las familias que la conforman. Habla para que la gente se exprese en contra de estos actos, para que alcen sus voces, para que posteen en sus redes sociales, para que compartan y para que se organicen: el cambio comienza cuando las personas toman acciones en contra de estas injusticias. Charles termina su elocución y agradece a Carlos por la oportunidad de expresarse, ofreciendo sus respetos a las personas que lo escuchan y a quienes presentan posteriormente.

Enrique es la segunda persona presentada por Carlos. Enrique habla en castellano, se presenta a sí mismo y deja saber que va a compartir su historia. Dice que recuerda muy bien la última hora en la cárcel de Elk Grove. —El día (sic) miércoles, a las cinco de la tarde, llamaron por mi nombre; yo con una sonrisa porque al fin había terminado mi condena, porque por fin iba a estar en libertad e iba a poder abrazar a mi hija y verla—. Dice que estando todavía en la cárcel, esperando a la persona que lo iba a recoger, escuchó a un oficial llamar su nombre. Le dijo —¡Enrique! Vaya con el oficial, él lo llevará. Cuenta que empezó a tener un poco de nervios cuando el oficial estuvo junto a él, pero que la felicidad y los nervios se convirtieron en temor, sobre todo en mucha tristeza. El oficial le dijo que era agente de inmigración y por más que le suplicó que tenía una hija, que lo dejara ir…. (A Enrique se le quiebra la voz), se llevó con él. Recuerda que le dijo—You’ll be fine— (A Enrique le cuesta hablar, no contiene las lágrimas). Atado de manos y de pies, dentro de una van, tenía un miedo muy grande. Suplicaba a las personas que lo dejaran ir, que tenía una hija.

Estando en el departamento de inmigración de Sacramento Enrique sentía frío, un sabor amargo en la garganta y, sobre todo, una tristeza muy grande. Pidió hacer una llamada y le dijeron que primero le iban a hacer unas preguntas y después iba a poder llamar. Esa llamada era para despedirse, pero sólo se sabía un número de memoria y era de la persona para la que fue patrón por más de trece años. Enrique le contó con lágrimas y tristeza su situación. —Todavía recuerdo las palabras de aliento que me dio, todavía recuerdo qué me dijo: “No te preocupes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estés de nuevo con tu hija y con nosotros. Te queremos, Enrique—. Después de unas horas en Sacramento, lo llevaron a Woodland y por fin pudo hacer la llamada. Trató de ser fuerte y no llorar cuando tuvo la oportunidad de hablar con su hija, no quería que ella lo escuchara triste, pero le fue imposible.

En el transcurso de Woodland a Sacramento, de Sacramento a Stockton y de Stockton a Fresno y de ahí a Vacaville, Enrique sintió frío, tristeza y una sensación de incertidumbre muy fuerte sobre su futuro. Cuenta que no le importaba que las otras personas lo vieran llorar o pedir perdón por las malas decisiones que había tomado, pidiéndole a Dios que le diera fuerza, que le quitara el frío que lo estaba destrozando por dentro. Todavía recuerda ese sentimiento. Desde que llegó a la estación de inmigración de Vacaville, no había día, no había noche que no le pidiera a Dios otra oportunidad de poder ver a su hija y perdón por sus malas decisiones. Cuenta que los primeros meses fueron los más horribles, y que nunca le desearía esa experiencia a nadie. Cuenta que en inmigración asistió a clases de cristianos y católicos para aplacar la tristeza y el temor de no saber si alguna vez iba a poder ver a su hija otra vez. Enrique terminó rápido sin decir más.

Carlos le agradece a Enrique por la valentía de mostrarse vulnerable, de poder compartir y elevar su historia, de que su voz ayude a terminar con “las transferencias”.

Joe habla inglés, se arrepiente de sus malas decisiones y asume responsabilidad sobre sus actos. Cuenta que le costó años cambiar la conciencia, estudió leyes y tomó clases de rehabilitación. Seis meses antes de ser dejado en libertad condicional fue detenido por ICE y se lo llevaron esposado. Desde el 2017 al 2020 estuvo en tres instalaciones diferentes, Elk Grove, Bakersfield y la cárcel del condado de Yuba. Cuenta que tuvo la suerte de salir con un brazalete y así poder ayudar a su familia.

Joe cuenta sobre lo dispar, en tiempo y sentencias, que ha visto como asistente legal hacia personas latinas o afroamericanas con respecto a las mismas faltas de personas angloamericanas. Habla sobre la inequidad del sistema judicial y del sistema privado carcelario. Joe también habla sobre el impacto del Covid 19 dentro de las cárceles, y cuenta que el señor Mejía fue la primera persona en contagiarse y morir detenido por ICE. Habla sobre lo inhumano de las condiciones carcelarias y del brutal acto mismo del confinamiento.

Desde los tres años es residente, tiene la Greencard. Estados Unidos es su casa, su hogar, lo que conoce. Un juez dictó a su favor, aludiendo a la situación de vulnerabilidad a la que se expone si es deportado a un lugar desconocido. La administración actual revocó la decisión del juez y lo puso en una lista de deportación inminente. Cuenta que hay pruebas de mutilaciones que han sufrido mujeres en Atlanta, y que ni siquiera bajo el conocimiento de las autoridades se toma ninguna acción al respecto. Habla de que el mayor porcentaje de niños que fueron separados de sus madres y padres todavía esperan en algún lugar frío el amor de su familia.

La Ley de revisión transparente de transferencias y retenciones injustas (“TRUTH” en sus siglas en inglés o The Transparent Review of Unjust Transfers and Holds) requiere que los gobiernos que dieron acceso a ICE a una persona durante el año celebren al menos un foro comunitario público y proporcionen información sobre el acceso de ICE a las personas. Cualquier colaboración con ICE por parte de la policía local es voluntaria, como lo subraya la negación de la Corte Suprema a la demanda de la administración del saliente presidente Trump contra California por aprobar la Ley de valores SB 54 (The Values Act- SB 54).

Juan Miranda se graduó de UC Davis en 2018 con un PhD del Depto. de español y portugués y con un énfasis en estudios de performatividad del Grupo de estudios graduados de performance.

To sign up for our new newsletter – Everyday Injustice – https://tinyurl.com/yyultcf9

Support our work – to become a sustaining at $5 – $10- $25 per month hit the link: